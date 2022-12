Amber Heard diz que fechou acordo com Johnny Depp

Apoie o 247

(ANSA) - A atriz Amber Heard anunciou nesta segunda-feira (19) que fechou um acordo com o ex-marido Johnny Depp e que não vai mais apelar sobre a decisão judicial que a condenou por difamação em junho deste ano.





Em um longo post no Instagram, a artista não dá detalhes sobre o tipo de documento firmado, mas afirma que "perdeu a fé" no sistema judicial norte-americano.





"Depois de deliberar, eu tomei uma difícil decisão de encerrar o caso de difamação contra mim feita pelo meu ex-marido na Virgínia. Eu tomo esta decisão tendo perdido a fé no sistema jurídico norte-americano, onde meu testemunho desprotegido serviu como entretenimento e como assunto nas redes sociais", escreveu Heard.





Segundo a atriz, isso não é uma "admissão de culpa", mas ela ressaltou que agora "tenho finalmente a oportunidade de emancipar a mim mesma de algo que ocorreu há seis anos em termos que posso concordar".





Heard elogiou a Justiça do Reino Unido, onde lidou com um "sistema robusto, imparcial e justo" que impediu que "os piores momentos de meu testemunho fossem revelados para a mídia mundial". Já nos EUA, a atriz lamentou que seu depoimento virou algo público e que, "mesmo que meu apelo tivesse sucesso", o julgamento seria realizado todo de novo.





"Essa é uma humilhação que eu simplesmente não consigo reviver", acrescentou.





Os dois artistas foram casados entre 2015 e 2017 e tinham processos mútuos por difamação - e de violência doméstica no caso dela. Depp processou a ex-esposa por conta de um artigo publicado em 2018 no jornal "The Washington Post" em que ela afirmava ser uma sobrevivente de abuso doméstico.





Na condenação, Heard teria que pagar US$ 15 milhões, que foram reduzidos para US$ 10,3 milhões; Depp foi condenado a uma indenização de US$ 2 milhões. (ANSA).

