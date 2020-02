Ambulante se emociona ao ver Mano Brown e ouvir “Nego Drama” no carnaval de Salvador (vídeo)

Revista Fórum - O vocalista do Racionais MCs, Mano Brown, compartilhou em seu Instagram um vídeo que mostra um vendedor ambulante se emocionando com a sua aparição no carnaval de Salvador. O vídeo viralizou nas redes sociais nesta quinta-feira (27).

No registro, é possível ver que o vendedor se emociona ao ouvir o nome de Brown ser anunciado. Ele vai às lágrimas quando ouve a introdução da música “Nego Drama” e chega a pegar uma lata de cerveja do isopor que usava para as suas vendas, em comemoração.

