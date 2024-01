Ana Hickmann rebate Alexandre Correa após ter irmã acusada de desviar dinheiro

Apoie o 247

247 - Nesta quarta-feira (10), Ana Hickmann se manifestou sobre a denúncia feita por Alexandre Correa a sua ex-cunhada, Fernanda Hickmann, por desvio de R$ 40 mil de uma empresa do ex-casal. As informações são do portal Na Telinha.

"Fernanda Hickmann é prestadora de serviços do Grupo Hickmann e recebeu a quantia de R$40 mil para o pagamento de funcionários, contas e despesas, de maneira contabilizada e comprovável. Não há, portanto, desvio ou apropriação de tais valores. Todos os esclarecimentos estão sendo prestados às autoridades", informou a nota da assessoria de imprensa da famosa, enviada à Quem.

O empresário registrou um boletim de ocorrência na 7ª Delegacia de Polícia, na Lapa, na Zona Oeste de São Paulo, e afirmou que, além de Fernanda desviar a quantia mencionada, também se apropriou ilegalmente de um imóvel no qual ela estaria morando sem pagar aluguel.

