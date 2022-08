Angelina Jolie relatou ter sido agredida por Brad Pitt em avião ao FBI

Apoie o 247

247 - A atriz Angelina Jolie teria sido agredida pelo ator Brad Pitt, seu ex-marido, durante discussão do ex-casal em 14 de setembro de 2016, em um avião que fazia o trajeto França-Estados Unidos, divulgou o jornal O Estado de S.Paulo .

Brad teria agarrado e chacoalhado sua ex-esposa, enquanto gritava com ela: "você está fodendo essa família”. No mesmo voo, Brad teria colocado as mãos no filho mais velho do casal, Maddox, quando ele tentava intervir na discussão.

Segundo Jolie, na época, Brad Pitt estava bebendo e chegou a jogar cerveja nela.

Os detalhes da briga foram divulgados no site Page Six, destacando que as informações estão em um documento do FBI, em processo aberto em abril.

Angelina Jolie estaria pedindo a entrega dos documentos de sua investigação sobre o incidente, através de um codinome pelo “impacto na privacidade dos filhos”, enquanto a ação é movida sob a Lei de Liberdade de Informação.

Brad Pitt nega as acusações de sua ex-esposa e já foi inocentado pelo FBI, que junto com o Departamento de Serviços Infantis e Familiares de Los Angeles, ouviu testemunhas. O FBI assumiu a investigação por ter acontecido num voo internacional.

Em 2016, o casal se divorciou e Brad decidiu publicamente parar de beber.

