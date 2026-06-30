ANJL recebe três novas empresas associadas

247 - A Associação Nacional de Jogos e Loterias (ANJL) anunciou a entrada de três novas empresas em seu quadro de associadas, ampliando a representatividade da entidade no setor brasileiro de apostas esportivas e jogos on-line. A TaDa Gaming, a BB Gaming e a Legitimuz Tecnologia passam a integrar a associação com o objetivo de fortalecer o desenvolvimento do mercado regulado e contribuir para o aperfeiçoamento das práticas da indústria.

As informações foram divulgadas pela própria ANJL, que destaca que a chegada das novas associadas reforça a atuação conjunta de empresas de diferentes segmentos da cadeia de apostas, reunindo fornecedores de conteúdo, operadores e companhias especializadas em tecnologia voltada à segurança e à prevenção de fraudes.

Entre as novas integrantes está a TaDa Gaming, fornecedora global de conteúdo para iGaming fundada em 2019 e sediada em Taiwan. A empresa atua na produção de slots, jogos Crash e é reconhecida internacionalmente pelo segmento de jogos de pesca (fish-shooting). A companhia iniciou operações no Brasil em 2022 e afirma possuir licenças e certificações em mercados como Reino Unido, Malta, Suécia, Grécia, Romênia e Ontário.

TaDa aposta no crescimento do mercado brasileiro

O CEO da TaDa Gaming, Andy Huang, afirmou que o mercado brasileiro se consolidou rapidamente como um dos mais promissores para o setor de iGaming regulado.

"Desde então, o progresso e o crescimento têm sido extraordinários, transformando o país de uma oportunidade de grande potencial em uma das jurisdições regulamentadas de iGaming mais empolgantes do mundo", disse.

Segundo Huang, a associação à ANJL permitirá ampliar o diálogo com os diversos agentes da indústria e compartilhar a experiência internacional da companhia. "Trabalhar em conjunto com a ANJL nos oferece uma plataforma mais ampla para alcançar esse objetivo, além das ferramentas necessárias para fortalecer e preparar nossas operações para o futuro", afirmou.

BB Gaming destaca regulamentação e fortalecimento institucional

Outra empresa que passa a integrar a associação é a BB Gaming, grupo voltado ao desenvolvimento de tecnologia, entretenimento e experiências digitais para o mercado regulado de apostas esportivas e jogos on-line. Atualmente, a companhia opera a plataforma BRA (bra.bet.br) e prepara o lançamento da XX (xx.bet.br).

Em nota, a empresa avaliou que a regulamentação representou um divisor de águas para o setor brasileiro.

"O setor ganhou mais legitimidade, previsibilidade e mecanismos de proteção ao consumidor, criando bases mais sólidas para um crescimento sustentável", afirmou.

A companhia também apontou que os principais desafios para os próximos anos envolvem a construção de confiança junto aos consumidores, a profissionalização do mercado e a oferta de experiências cada vez mais seguras, transparentes e responsáveis.

Sobre a adesão à ANJL, a BB Gaming afirmou que a decisão está alinhada à estratégia de longo prazo da empresa. "Sob a liderança do presidente Plínio Lemos Jorge, a entidade tem exercido um papel fundamental no diálogo com autoridades, no fortalecimento das melhores práticas e na construção de um ambiente mais seguro, responsável e sustentável para toda a indústria", declarou.

Legitimuz reforça foco em segurança e prevenção a fraudes

Especializada em verificação de identidade (Know Your Customer " KYC) e prevenção a fraudes, a Legitimuz Tecnologia também passa a integrar o quadro de associadas da ANJL. A empresa informa já ter validado mais de 28 milhões de CPFs e afirma deter participação superior a 70% na indústria de verificação para o segmento de apostas.

Segundo a companhia, o setor ainda enfrenta desafios relevantes, entre eles o combate às fraudes de identidade, ao uso de cadastros sintéticos, à atuação de operadores ilegais e à necessidade de adoção de processos robustos de verificação por toda a cadeia do mercado.

Em nota, a empresa afirmou que a entrada na associação está alinhada à defesa de um ambiente regulado mais seguro. "A expectativa é construir, em conjunto com os demais associados e com a entidade, um mercado mais íntegro, competitivo e sustentável, onde as exigências regulatórias sejam tratadas não como custo operacional, mas como diferencial de confiança para operadores e usuários."

Presidente da ANJL destaca fortalecimento da entidade

Para o presidente da ANJL, Plínio Lemos Jorge, a chegada das três empresas amplia o alcance da entidade ao reunir representantes de diferentes áreas da indústria de apostas.

"A indústria de apostas é composta por uma gama de empresas que atuam conjuntamente para que diariamente milhões de apostadores consigam se divertir com qualidade, responsabilidade e segurança. A adesão dessas três empresas à ANJL aprofunda o nosso escopo de atuação, em que diferentes vozes da indústria se unem por objetivos em comum", afirmou.

Criada em março de 2023, a Associação Nacional de Jogos e Loterias atua na defesa dos interesses do setor de apostas regulamentadas e do jogo responsável, reunindo atualmente empresas ligadas à operação de apostas, tecnologia, plataformas digitais e fornecedores de serviços para a indústria.