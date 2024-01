Antena captou sinal de celular de passageiro de helicóptero desaparecido

Apoie o 247

247 - O Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope), da Polícia Civil, confirmou que uma antena identificou sinais do aparelho celular de Raphael Torres, um dos passageiros do helicóptero que desapareceu no Vale do Paraíba no último dia 31, que seguia rumo a Ilhabela (SP) após declarar à torre que estava com dificuldades de visibilidade. O helicóptero chegou a fazer um pouso de emergência à beira de uma represa, mas partiu na sequência para outra tentativa de voo.

De acordo com Metrópoles, a mesma antena já havia captado sinal emitido pelo smartphone de Luciana Rodzewics, que também estava no aparelho. Segundo o Dope, sinais do celular de Raphael foram registrados até as 23h54 do dia 31 de dezembro. No caso de Luciana, o aparelho emitiu sinais que foram identificados pela antena até às 22h14 do dia 1° de janeiro, cerca de 33 horas após a decolagem em São Paulo.

“Uma antena repetidora recebeu sinal do celular da Luciana e do Raphael. Essa antena fica no quilômetro 54 da Rodovia dos Tamoios e nos informa uma direção específica. Não é um ponto cravado, é uma direção geral, que se abre como se fosse um cone, então ainda é uma área bastante grande”, disse André Mansur, delegado do Departamento de Operações Policiais Estratégicas.

