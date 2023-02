Anúncio da Gala do Festival das Lanternas do CMG é divulgado em lugar simbólico do Canadá

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - Na sexta-feira (3), conforme o horário do Canadá, o anúncio da Gala do Festival das Lanternas da China do Grupo de Mídia da China (CMG, na sigla em inglês) foi foi projetado em uma tela no Canadá Place, construção simbólica de Vancouver, cidade do país. O anúncio mostra uma atmosfera festiva e atraiu muitos turistas. Esta também é primeira vez que esse tipo de anúncio foi divulgado ao público em uma construção representativa do Canadá.

