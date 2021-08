Anvisa conclui processo de análise de registro de novo CBD para ansiedade

247 - A Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa) concluiu a análise do pedido de registro da Promediol, empresa suíça com um braço no Brasil. A medida possibilitará a chegada de um novo produto de Cannabis medicinal ao mercado. Ela será a segunda farmacêutica com produto registrado no mercado nacional. A primeira foi a paranaense Prati-Donaduzzi, em 2020. As informações foram publicadas pela coluna Cannabis Inc., no jornal Folha de S.Paulo.

A Promediol produzirá óleo de CBD (Canabidiol), um dos compostos químicos (canabinoides) encontrados na Cannabis, que interage com o metabolismo das células. Sem efeito psicoativo, o produto é fitoterápico e indicado para ansiedade.

"A análise do nosso produto foi rápida, saiu em seis meses. Fiquei impressionada com a celeridade da Anvisa", afirmou a diretora Adriana Schultsz, sócia da empresa Promediol, que trabalha com Cannabis medicinal com grau farmacêutico, uma das exigências da Anvisa.

O custo do CBD deve ficar em torno de US$ 65, o equivalente a R$ 325. "Manterei o mesmo preço do produto importado", disse Schultsz. O CBD da concorrente Prati-Donaduzzi sai R$ 2.100.

