Anvisa confirma terceiro caso de 'superfungo' Candida auris no Brasil

247 - A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) confirmou o terceiro caso de infecção pelo fungo Candida auris no Brasil. A contaminação foi identificada em um hospital público do Recife (PE). Segundo o Metrópoles, um outro caso suspeito está em investigação laboratorial” pela Anvisa.

A confirmação eleva para três o número de casos de Candida auris no país. Em dezembro do ano o, o fungo foi identificado na ponta do cateter de um homem de 59 anos, que estava internado na unidade de terapia intensiva (UTI) de um hospital da Bahia. Um outro caso positivo foi identificado na amostra clínica de urina de um paciente de 88 anos que também estava internado em Salvador

“A Anvisa está acompanhando as ações relacionadas ao surto, articulando-se com os envolvidos e apoiando as ações da força-tarefa nacional”, disse a Anvisa por meio de nota.

O superfungo, como vem sendo chamado, pode ser resistente a diversos tipos de medicamentos, o que o torna perigoso em função dos riscos de infecção da corrente sanguínea, entre outras infecções invasivas. Ele também pode ser fatal, principalmente em pacientes imunodeprimidos ou com comorbidades.

