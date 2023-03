Anvisa denuncia que reunião com fabricantes de pomadas de cabelo foi marcada por falas racistas

Apoie o 247

247 - A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) informou nesta terça-feira (28) que alguns representantes de empresas de pomadas modeladoras associaram os casos de irritação ocular recentemente relatados à uma suposta prática dos usuários "de não lavar os cabelos trançados por diversos dias".

De acordo com reportagem do portal G1, as declarações foram feitas durante uma reunião técnica que foi realizada pela Anvisa no dia 17 de fevereiro com os fabricantes das pomadas capilares.

A agência, porém, não informou em específico quais fabricantes teriam dado tais declarações durante a reunião, que contou com mais de 400 participantes.

Em nota, a Anvisa disse que as falas "levantaram questionamentos sobre eventual aspecto discriminatório e racista".

A Anvisa refuta e abomina qualquer forma de discriminação, em especial o racismo. Como instituição pública, a Agência está comprometida com a proteção e a promoção da saúde da população, considerando o acolhimento das diversidades de povos, etnias e culturas que compõem o Brasil", Anvisa

