Anvisa recomenda ao Ministério da Saúde suspensão provisória de cruzeiros marítimos

247 - A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) recomendou ao Ministério da Saúde a suspensão provisória de todos os cruzeiros marítimos para a avaliação do cenário epidemiológico. A informação é do jornal Folha de S.Paulo.

Segundo a agência reguladora, a recomendação ocorreu por conta do aumento repentino de casos de infecção por Covid-19 detectados nas embarcações que operam cruzeiros marítimos e também por conta da variante ômicron.

A recomendação foi feita porque as medidas de restrição excepcional e temporária para entrada no país, por rodovias, portos ou aeroportos, e de locomoção interestadual são de competência conjunta dos ministros da da Saúde, Justiça Segurança Pública e da Infraestrutura.

Turistas de navios de cruzeiro que contabilizam dezenas de pessoas diagnosticadas com covid-19 relataram à reportagem o que classificaram como negligência e insegurança pela falta de informações. A reportagem é do portal UOL.

Um deles é o pesquisador Dennis Fujita, do Laboratório de Investigação Médica do Hospital das Clínicas de São Paulo, que está com a noiva a bordo do navio Costa Diadema, da empresa Costa Cruzeiros. O navio atracou na manhã desta quinta-feira (30) no porto de Salvador, na Bahia, com 68 casos positivos de covid-19 confirmados nas últimas 24 horas, segundo a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Há 56 tripulantes e 12 passageiros infectados.

Fujita relata um clima de insegurança sobre os novos rumos da viagem. Inicialmente, diz o pesquisador, a empresa avisou que, devido a protocolos da Anvisa, o tempo de parada em Salvador seria reduzido. No entanto, não houve liberação para desembarque na capital baiana. Das 12h até 17h30, conta Fujita, nenhum tripulante informou o que aconteceria com os passageiros.

