Ao contrário dos últimos dois anos, Bolsonaro deve deixar policiais de fora do indulto de Natal em 2021

Por Igor Gadelha, do Metrópoles - Após dois anos beneficiando estas categorias, o presidente Jair Bolsonaro deve deixar policiais, agentes de segurança e militares das Forças Armadas de fora do indulto de Natal em 2021.

É o que prevê minuta do decreto preparado pelo Ministério da Justiça e da Segurança Pública e enviado ao Palácio do Planalto para ser assinado por Bolsonaro até a próxima sexta-feira (24/12).

O texto, que ainda pode passar por alterações, prevê apenas perdão “humanitário” da pena a detentos brasileiros e estrangeiros com problemas graves de saúde ou que se tornaram deficientes físicos após os crimes.

