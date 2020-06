Ao tentar fugir de hospital, idoso com covid cai da janela e morre

Um idoso de 78 anos foi encontrado morto após pular pela janela de um Hospital Metropolitano, na cidade de Várzea Grande (MT). Milton de Oliveira Santos tinha sido internado na sexta, 19, com sintomas da covid-19 e tentou fugir da unidade edit

247 - Uma morte trágica se soma ao drama de mais de um milhão de brasileiros infectados com a covid-19. Um idoso com o coronavírus se desesperou e tentou fugir de um hospital em Várzea Grande - MT. Ele pulou pela janela, caiu e morreu.

De acordo com boletim de ocorrência, a Polícia Militar relatou que pessoas estavam "revoltadas" ao saberem que um idoso havia desaparecido do Hospital. Quando foi encontrado pelos policiais, o idoso já estava morto.

A reportagem do portal Uol destaca que “por meio de nota, a secretaria estadual de Saúde (SES-MT), responsável pela administração do hospital, informou que uma enfermeira acompanhava o idoso. Milton teria ido ao banheiro e a demora para retornar acabou chamando a atenção da servidora.”

A matéria ainda informa que “segundo a SES-MT, a enfermeira acionou parte da equipe do Hospital Metropolitano para conseguir abrir a porta, que estava trancada. Quando conseguiram entrar no local, Milton já havia desaparecido. Funcionário da unidade passaram a procurar pelo idoso, que acabou sendo encontrado morto por volta das 00h40 com um corte profundo na cabeça.”

