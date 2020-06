Apelido de Sara Winter foi pego emprestado de espiã e militante nazista inglesa

Sarah Winter (1870-1944) foi integrante da União Britânica Fascista, de Oswald Mosley, e muito próxima da família do rei George VI e de Winston Churchill edit

247 - A militante bolsonarista Sara Winter (na realidade, Sara Geromini), que foi presa nesta segunda-feira, 15, pela Polícia Federal, pegou seu nome emprestado de uma militante fascista e espião nazista da Inglaterra: Sarah Winter (1870-1944), que foi integrante da União Britânica Fascista, de Oswald Mosley. A informação foi levantada pela coluna de Guilherme Amado na Época.

A nazista era da alta sociedade inglesa e próxima da família do rei George VI e de Winston Churchill. Antes da guerra, suas casas tinham bandeiras nazistas e outros instrumentos de apologia à Adolf Hitler. Segundo historiadores, sua proximidade com a família real e Churchill foi o motivo por, diferente de outros simpatizantes do nazismo, não ter sido responsabilizada pelas leis.

