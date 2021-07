Aplicativo de realidade aumentada conta história da Independência do Brasil na Bahia

O app Dois de Julho GO possibilita acesso a um conteúdo histórico de forma lúdica e interativa. Por meio da câmera de smartphones ou tablets de celulares compatíveis com a tecnologia AR é possível que os usuários visualizem os elementos virtuais tridimensionais - personagens históricos – e também imagens imersivas de 360 graus edit

247 - Lançado oficialmente nesta sexta-feira (02), o aplicativo de realidade aumentada Dois de Julho GO, conta a história de uma das mais belas e fortes manifestações populares do país: a Independência do Brasil na Bahia. O app (disponível para android e ios) permite ao usuário conhecer a história, através de três personagens: o Caboclo, a Cabocla e Maria Felipa, os guias na viagem ao passado, através de uma contextualização histórica ao mesclar o antigo e o novo.

O aplicativo possibilita acesso a um conteúdo histórico de forma lúdica e interativa. Por meio da câmera de smartphones ou tablets de celulares compatíveis com a tecnologia AR é possível que os usuários visualizem os elementos virtuais tridimensionais - personagens históricos – e também imagens imersivas de 360 graus.

O app foi desenvolvido pela Estandarte Produções no âmbito do Prêmio Jaime Sodré de Patrimônio Cultural, da Fundação Gregório de Mattos, Prefeitura de Salvador, por meio da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, com recursos oriundos da Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal. “A memória das lutas pela independência permeiam o território da cidade de Salvador e se revela como fato histórico determinante. Contexto que se amplifica com as comemorações do Bicentenário da Independência no ano de 2022 em todas as regiões do país”, destaca Jamile Coelho, da Estandarte Produções.

“Na Estandarte estamos sempre trabalhando em inovação de linguagem e de tecnologia. Fazemos parte do movimento afrofuturista e temos lançado vários produtos como esses. Essa é versão beta do app, queremos expandir ainda mais a experiência do público com a reconstrução de obras e cenários inteiros em 3D. Pensamos no aplicativo como um Sankofa, aprendemos com o passado para construir o presente e o futuro”, conclui Jamile Coelho.

Para saber mais e fazer o download do app, acesse: https://doisdejulhogo.com.br/

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e assista:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.