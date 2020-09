Aplicativo Tinder gera B.O. e acusação de estupro

247 - Um encontro agendado por usuários do aplicativo Tinder acabou na delegacia. Segundo o advogado que representa o casal acusado de praticar estupro - Raphael Meirelles de Paula Alcedo - eles afirmaram que a universitária permaneceu no local de forma consensual e teria se relacionado sexualmente apenas com a mulher.

A reportagem do portal Uol destaca que “a jovem universitária denunciou o caso à polícia na semana passada e diz ter sido estuprada pelo homem depois de ter marcado um encontro com a mulher pelo aplicativo de relacionamento. Segundo o Boletim de Ocorrência, ela relata que chegou ao apartamento da acusada e foi surpreendida com a presença do companheiro dela. No registro, disse que ele a estuprou depois de ter se negado a fazer sexo com a mulher.”

A matéria ainda informa que “o advogado da universitária, Adriano Neves Lopes, afirmou à reportagem que ela não sabia que teria um homem no local e explica que anexou ao inquérito fotos de marcas no corpo dela, que provariam a violência. Segundo Universa apurou, as investigações estão avançadas mas, por se tratar de violência sexual, correm sobre segredo de Justiça.”

