Apontado como líder do PCC, Marcola é transferido de Brasília para presídio federal

247 - O Departamento Penitenciário Nacional (Depen), órgão vinculado ao Ministério da Justiça e da Segurança Pública, confirmou que o preso Marco Willians Herbas Camacho, 53, o Marcola, apontado como chefe do PCC (Primeiro Comando da Capital), foi transferido por volta das 13h desta quinta-feira (3) da Penitenciária Federal de Brasília (DF) para a Penitenciária Federal de Porto Velho (RO).

É a segunda passagem de Marcola pelo presídio da capital de Rondônia. Ele foi transferido em fevereiro de 2019, junto com outros presos. No total, foram removidos à época 15 presos apontados como integrantes da alta cúpula do PCC.

De acordo com a defesa de Marcola, o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (PMDB), fez um pedido de remoção do preso. A ida do prisioneiro para Brasília, em 22 de março de 2019, teria causado mal-estar entre o chefe do executivo local, o então secretário de Segurança Pública do DF, Anderson Torres, e o então ministro da Justiça, Sergio Moro.

