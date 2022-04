Após 8 anos, PF descobre dono de 500 mil dólares em carro abandonado

Carro recheado com US$ 507,6 mil foi encontrado no estacionamento do aeroporto de Goiânia em março de 2014 edit

Metrópoles - A Polícia Federal (PF) descobriu a origem de um dinheiro misterioso encontrado no estacionamento do Aeroporto Santa Genoveva, na capital goiana, há mais de oito anos. Segundo as investigações, a grana era de um traficante de drogas.

Era março de 2014, quando a equipe de segurança do aeroporto começou a desconfiar de um veículo estacionado há seis dias no local. Dentro do automóvel, uma surpresa: US$ 507,6 mil (dólares) e R$ 95 mil (reais) em dinheiro.

Notícias da época, informam que a polícia chegou ao local após denúncia anônima feita de um orelhão para a PM. Um dono do automóvel chegou a dizer que o dinheiro seria de agiotagem, operações em casas de câmbio, compra e venda de imóveis e carros, ainda segundo notícias da época.

Após anos de investigação, a PF identificou que o dono do dinheiro era na verdade um traficante de cocaína que atuava em Goiás e Minas Gerais. Esse suspeito tem antecedentes criminais por receptação e estelionato, além de tráfico.

Cocaína na Bolívia

Todo aquele dinheiro ia ser usado na compra de cocaína na Bolívia, segundo a PF. A grana ia chegar no país vizinho a bordo do carro “esquecido” no aeroporto.

Com a investigação sobre esse caso, a polícia levantou indícios de que o dinheiro do tráfico estava sendo usado para comprar imóveis e veículos no nome de pessoas fictícias. Três pessoas foram indiciadas por lavagem de dinheiro, evasão de capitais e uso de documentos falsos.

