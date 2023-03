Após 8 meses na UTI, Glenn Greenwald traz notícias animadoras sobre quadro de saúde de David Miranda

Miranda foi diagnosticado com uma grave inflamação no sistema gastrointestinal edit

247 - O jornalista Glenn Greenwald afirmou que o marido, o ex-deputado federal David Miranda (PSOL), está acordado e conversando em seu leito de UTI —onde está há quase 8 meses após ser diagnosticado com uma inflamação no sistema gastrointestinal.

Glenn escreveu que David tem "quase sempre completamente acordado, comunicativo, alerta, atento, interativo e cada vez mais forte". O relato foi publicado no site do jornalista e reproduzido em reportagem no portal UOL. A situação difere das primeiras seis semanas de internação, quando o ex-parlamentar foi induzido ao coma.

David Miranda também não apresenta sinais graves de danos psicológicos causados pelo longo tempo de internação, relatou o esposo: "Embora não tenha dúvidas de que todos nós, mas especialmente ele, teremos trabalho a longo prazo para tratar o impacto psicológico de tudo isso, não sinto, quando estou em seu quarto na UTI, que estou falando com uma versão alterada ou parcial de David, mas sim com o próprio David".

Apesar dos progressos, o jornalista não relatou alguma previsão de alta de David.

