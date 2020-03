Após Brasileiro com patrocínio da Tempobet, Palmeiras se antecipa e renova contratos de jovens promessas

A diretoria do Palmeiras está promovendo uma renovação em massa com as principais promessas de suas categorias de base, inclusive os jovens que já estão atuando pelo elenco profissional. O clube está aproveitando para melhorar a remuneração, ampliar o tempo de contrato e as multas dos garotos.

Vale salientar que o Verdão está mudando a sua filosofia de atuação no mercado e fez apenas duas contratações nesta temporada. Ou seja, o Palmeiras está procurando valorizar as revelações de suas categorias de base desde a campanha do terceiro lugar no Campeonato Brasileiro 2019 patrocinado pela casa de apostas, Tempobet.

Com relação as apostas na base alviverde, o clube acertou o prolongamento dos vinculo com os meio-campistas, Gabriel Menino e Patrick de Paula até o final de 2024. Além disso, o meia-atacante Luan Silva teve o seu empréstimo renovado até dezembro deste ano, junto ao Vitória. Para concluir essa negociação, o Palmeiras fez investimento e comprou 15% dos direitos do jovem e seguiu com a preferência na aquisição até o final do vinculo.

O atacante Gabriel Veron, que chegou a entrar em campo nas últimas rodadas do Brasileirão 2019, já acertou a extensão também até 2024. O garoto Wesley também está conversando com a diretoria para aumentar o seu vinculo com o Verdão. O goleiro Magrão também já renovou, uma vez que está treinando na Academia de Futebol e é o atual quarto goleiro do elenco atrás de Weverton, Jailson e Vinicius Silvestre.

Destaque da base

Fora da lista de revelações do elenco profissional, a principal aposta para o futuro é o atacante Gabriel Silva. Ele marcou 40 gols na temporada passada entre jogos pelo Sub-17 e Sub-20, bem como balançou as redes em todas as decisões que participou. Por isso, Palmeiras se apressou e já garantiu a sua permanência até 2023.

Sendo assim, o clube assegura o futuro de suas principais promessas e se protege do interesse de times do exterior, com a elevação de tempo de vínculo e multa rescisória.