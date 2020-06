Após briga, namorado da mãe de Neymar deve ter alta hospitalar nesta quarta

Tiago Ramos é namorado de Nadine Gonçalves e deu entrada no hospital na terça-feira com ferimentos na mão após uma briga entre o casal edit

247 - O modelo Tiago Ramos, namorado da mãe de Neymar, Nadine Gonçalves, deve ter alta hospitalar nesta quarta-feira (3). Ele deu entrada no hospital na noite de terça-feira (2) após ferir a mão dando um soco em uma vidraça do apartamento onde estava com a namorada. O ferimento foi causado durante uma briga entre o casal.

Segundo o G1, o modelo sofreu um corte profundo e foi levado pelo Samu à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Central de Santos. Ele está estável.

A assessoria de Nadine informou que ela está bem e que o ferimento foi causado por um acidente doméstico. “A Dona Nadine está bem. Houve um acidente doméstico com o Tiago, e ela mesma, por precaução, achou melhor chamar a ambulância”.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.