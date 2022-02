Após crise nervosa, candidata se joga de prédio durante realização da prova da OAB em SP

Apoie o 247

ICL

247- Uma mulher atirou-se da janela durante a realização da prova da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em Sorocaba, no interior de São Paulo. A identidade da vítima não foi revelada. A reportagem é do portal Yahoo.

A OAB Sorocaba confirmou o episódio e explicou que a candidata, por sorte, não sofreu ferimentos graves. Ela caiu sobre um telhado, logo abaixo do local de onde se jogou.

Presidente do órgão na cidade paulista, Márcio Leme relatou, em contato com a reportagem do Yahoo!, que o caso aconteceu no segundo andar do prédio do Colégio Objetivo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Por volta das 12h45, quinze minutos antes do horário de início do Exame de Ordem, as instruções estavam sendo lidas quando a mulher levantou de sua cadeira e andou em direção à janela.

Aparentando muito nervosismo, tirou outras cadeiras do caminho, forçou a abertura da janela e se jogou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ainda de acordo com Leme, a vítima manteve-se consciente durante todo o período de resgate, que, por acontecer em um local de difícil acesso, demorou mais do que o esperado.

Funcionários mantinham contato verbal com a mulher, para impedir que ela apagasse. Após momentos de tensão, uma equipe dos bombeiros conseguiu retirá-la do telhado com a ajuda de uma escada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A mulher foi encaminhada para um hospital da região, mas passa bem. Examinada, não teve fraturas ou lesões graves diagnosticadas e seria liberada ainda durante o domingo.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: