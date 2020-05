Após críticas, marca suspende venda de máscaras por R$ 147

247 - Uma famosa marca de roupas, a Osklen do grupo Alpargatas, lançou em meio à pandemia do novo coronavírus, máscaras de proteção vendendo a R$ 147,00.

O valor considerado extremamente abusivo recebeu uma chuva de críticas nas redes sociais. A empresa justificou que era um kit com duas máscaras e destacou que as peças são “produzidas bravamente” por costureiras no período de isolamento social.

Nas redes sociais, a marca tentou justificar o valor divulgando como calculou o preço. “Não abrimos nossos números, mas dada a curiosidade gerada pela nossa iniciativa, resolvemos compartilhar com vocês o fato de que com o pack vendido a R$ 147, a empresa terá menos de 7% de lucro, exatamente R$ 11″, escreveu.

E acrescenta: “A Osklen entende que usar máscaras nesse momento é importante e quer levar aos seus clientes mais uma opção com peças funcionais, com design e qualidade”.

Mas as críticas não reduziram e depois de muitas reclamações na internet, os itens foram retirados da loja virtual.

Entre as críticas, está a do humorista Rafinha Bastos. “É impressionante que em um momento como este, de epidemia, em que a gente imagina que as pessoas vão reavaliar suas prioridades e que esse tipo de absurdo não vai acontecer, acontece! E as marcas conseguem tirar dinheiro dos mesmos trouxas que não aprendem, porque com certeza imbecis compram”, afirmou o comediante.

A galera meteu o pau no preço das máscaras da osklen e eles resolveram abrir transparência e mostrar o motivo do valor alto, é que a doação que eles vão fazer tá imbuída no valor que o cliente vai pagar no produto e eles ainda vai ter lucro além do marketing kkkkkkkkk pic.twitter.com/68ejT4VgLI — rafael benevides santana de oliveira (@beneduplobrahma) May 6, 2020

Osklen vendendo mascara a 147 reais..quem disgraca vai sair nas ruas desfilando " OLHA MINHA MASCARA, É OSKLEY", muito sem noção essa empresa. pic.twitter.com/qecAjlhGKN May 5, 2020

