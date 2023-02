Após demissão por agressão sexual, Pumas pede R$ 25 milhões de indenização a Daniel Alves

Contrato do jogador foi rescindido após prisão preventiva na Espanha por agressão sexual edit

247 - O Pumas, equipe que Daniel Alves defendia até ser preso preventivamente sob acusação de agressão sexual, reclama uma indenização de R$ 25,5 milhões (5 milhões de dólares) ao jogador por infringir termos de comportamento, estipulados no contrato assinado por ele em julho de 2022, informa o UOL.

No dia 20 de janeiro, data da prisão provisória, a diretoria do clube mexicano enviou um e-mail a Daniel Alves anunciando a rescisão do contrato e o notificando sobre o pedido de indenização. O pedido de indenização estava anexo ao mesmo e-mail.

