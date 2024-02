Após mais de duas horas de briga com socos e cuspes, passageiros saem detidos de avião na Espanha (vídeo)

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Um voo da companhia europeia lowcost Ryanair foi palco de uma grande briga. De acordo com informações do jornal O Globo, dois homens começaram a discutir, trocaram socos e cuspes, no trajeto entre Edimburgo e Tenerife, na Espanha, e o caos só se acalmou quando policiais entraram na aeronave.

A Ryanair disse ao Daily Mail que “a tripulação deste voo de Edimburgo para Tenerife pediu assistência policial depois que um pequeno número de passageiros causou transtornos a bordo. Este é agora um assunto para a polícia local".

continua após o anúncio

Uma discussão entre dois passageiros virou uma briga generalizada em um avião da companhia de baixo custo Ryanair. Os brigões foram presos após o pouso. pic.twitter.com/JGmKXpMmRF — Band Jornalismo (@BandJornalismo) February 21, 2024

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: