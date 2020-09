Após mandar árbitra “lavar roupa”, Jairzinho pede desculpas: "não irá se repetir"

Revista Fórum - O ex-craque do Botafogo e da Seleção Brasileira, Jairzinho, resolveu se desculpar nesta quinta-feira (24) em suas redes sociais com a auxiliar de arbitragem Neuza Ines Back.

“Venho a público me desculpar com a árbitra Neuza Ines Back pelo comentário que fiz ontem na transmissão do jogo entre Vasco x Botafogo, na Botafogo TV. Foi um erro e que não irá se repetir. Falei tomado pelo calor do momento, o que não justifica tal ato. Arrependido, me retrato e reforço o respeito pelas mulheres”, escreveu o craque.

Jairzinho mandou a auxiliar de arbitragem Neuza Ines Back (Fifa-SP) lavar roupa, na noite desta quarta-feira (23), durante transmissão do jogo Vasco e Botafogo pela Copa do Brasil.

