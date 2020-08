Após repercussão de entrevista, ator Marcos Caruso nega ter se assumido bissexual

Em live com a drag queen Suzy Brasil, o ator falava sobre fetiches quando disse “não importa o parceiro ou a parceira que esteja comigo”. Após a repercussão, ele negou ter se assumido bissexual edit

Por Pedro HMC, do site Põe na Roda - Todos os principais veículos da mídia deram a notícia ontem de que o ator Marcos Caruso havia se assumido bissexual.

Isso porque, em live com a drag queen Suzy Brasil, o ator falava sobre fetiches e desejos íntimos, quando citou claramente a frase: “Não importa o parceiro ou a parceira que esteja comigo” no meio do assunto.

Ainda assim, ao jornal Extra, ele negou ter assumido uma bissexualidade: “Fiz uma live com uma pessoa que eu admiro, que é Suzy Brasil, falando sobre várias coisas. A minha vida pessoal nunca foi exposta.”

Entretanto, ao ser diretamente questionado pelo jornal se é bissexual afinal, o ator se limitou a responder: “Não tenho que responder essa pergunta”.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.