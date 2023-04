Após ser vista vendendo paçoca na rua, Sandra ganha oportunidade

Apoie o 247

ICL

247 - Sandra Mara Fernandes, conhecida por viralizar nas redes sociais após se envolver em uma polêmica situação com um morador em situação de rua, foi vista nas ruas de Brasília vendendo doces este ano. No entanto, sua história ganhou um novo capítulo positivo quando uma leitora da coluna Leo Dias, no Portal Metrópoles, que mora na mesma cidade que Sandra, se comoveu com sua situação e decidiu oferecer um curso profissionalizante de estética.

A doadora foi identificada como Rosana Calldas, uma enfermeira com especialização em Estética em aplicação de botox em Brasília. Ela presenteou Sandra com um curso de design de sobrancelhas e micropigmentação, proporcionando a oportunidade para que a mulher possa adquirir novas habilidades e seguir uma carreira na área da estética.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.