Apple e Tesla desdobram ações na Nasdaq em meio a ganhos no acumulado do ano

247 - As ações AAPL34, da Apple, e TSLA34, da Tesla, serão negociadas a valores mais baixos a partir da sessão desta segunda-feira, 31, na Nasdaq. Na última sexta-feira, 28, as ações da Apple fecharam a sessão a US$ 499,23, enquanto as da montadora norte-americana fecharam a US$ 2.213,40.

Os papéis da Apple terão desdobramento de um para quatro, enquanto os da Tesla na proporção de um para cinco, iniciando o pregão desta segunda negociadas a cerca de US$ 124,80 e US$ 442,68, respectivamente.

No acumulado do ano, as ações da Apple registram ganhos de 70%, enquanto os ganhos da Tesla são ainda maiores, de 429% entre janeiro e agosto de 2020. A Tesla foi uma das empresas envolvidas no golpe da Bolívia, conforme declarou seu dono, Elon Musk. Ele viu a sua fortuna superar os US$ 100 bilhões na semana passada

O valor de mercado da empresa idealizada por Steve Jobs, por sua vez, atingiu em US$ 2 trilhões em 19 de agosto, tornando-se a primeira empresa americana a atingir esse patamar.

