Apple lança conta remunerada que rende 4,15% ao ano. Veja como vai funcionar

Por InfoMoney - A Apple (AAPL34) anunciou nesta segunda-feira (17) uma conta poupança do “Apple Card” que rende 4,15% ao ano “sem taxas, sem depósitos mínimos e sem requisitos de saldo mínimo”, feita em parceria com o Goldman Sachs (GSGI34).

A empresa disse em comunicado que todas as recompensas do “Daily Cash”, obtidas por meio do Apple Card, serão automaticamente depositadas na conta poupança remunerada (Daily Cash é o programa de recompensa do Apple Card, que oferece até 3% de cashback em compras). O usuário também poderá depositar dinheiro adicional na conta poupança.

Procurada pelo InfoMoney, a Apple não informou até o momento se a conta está disponível apenas nos Estados Unidos e se há previsão para ser oferecida no Brasil (o que exigiria aprovação do Banco Central). A reportagem questionou também o BC, se a empresa já fez a solicitação para oferecer a conta no Brasil e aguarda uma resposta da autoridade monetária.

A Apple afirma no comunicado à imprensa que o APY da conta é “mais de 10 vezes a média nacional” (APY é a sigla para Annual Percentage Yield, ou rendimento percentual anual em tradução livre). Isso porque o rendimento médio de uma conta poupança nos EUA é de apenas 0,35% ao ano, segundo dados da Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) citados pela CBNC.

A CNBC pondera que a remuneração anunciada pela Apple é alta, mas já existem contas poupança oferecidas por grandes cooperativas de crédito e bancos que “também podem oferecer aos clientes um APY significativo”. O site cita as contas do CIT Bank, que rendem 4,75% ao ano (mas exige um saldo mínimo de US$ 5 mil); e do Vio Bank (4,77% de APY sem saldo mínimo), entre outras.

Além disso, a taxa básica de juros americana está atualmente em intervalo entre 4,75% e 5% ao ano (ou seja: a conta poupança da Apple remunera o equivalente de 83% a 87% do “CDI americano”).

Como vai funcionar

Segundo a Apple, “os usuários do Apple Card podem optar por aumentar suas recompensas em Daily Cash depositando automaticamente seu Daily Cash em uma conta de poupança de alto rendimento da Goldman Sachs”. “Os usuários podem facilmente configurar e gerenciar sua conta poupança diretamente do Apple Card na Wallet”.

“Nosso objetivo é criar ferramentas que ajudem os usuários a levar uma vida financeira mais saudável”, afirmou Jennifer Bailey, vice-presidente de Apple Pay e da Apple Wallet no comunicado. “A criação de poupanças no Apple Card da Wallet permite que eles gastem, enviem e economizem o Daily Cash de maneira direta e contínua, tudo em um só lugar”.

A empresa diz que, depois que a conta poupança é configurada, todo o Daily Cash passará a ser automaticamente depositado na conta. Mas o destino do dinheiro pode ser alterado “a qualquer momento” e não há limite de acúmulo. “Para aumentar ainda mais suas reservas, os usuários podem depositar dinheiro adicional em sua conta poupança por meio de uma conta bancária vinculada ou do saldo do Apple Cash”.

“Os usuários também terão acesso a um painel de economias fácil de usar na Wallet, onde poderão rastrear o saldo de sua conta e os juros ganhos ao longo do tempo. Os usuários também poderão sacar o dinheiro a qualquer momento, por meio do painel da poupança, transferindo-os para uma conta bancária vinculada ou para o cartão Apple Cash, sem taxas”, diz a empresa no comunicado.

