Arábia Saudita e Irã assinam acordo para retomar relações diplomáticas e reabrir embaixadas

Rádio Internacional da China - Conforme anunciado pela China, Arábia Saudita e Irã na sexta-feira, os dois últimos chegaram a um acordo que inclui o consentimento para retomar as relações diplomáticas e reabrir embaixadas e missões dentro de dois meses.

Musaad bin Mohammed Al-Aiban, ministro de Estado, membro do Conselho de Ministros e Conselheiro de Segurança Nacional da Arábia Saudita, liderou a delegação saudita, e o Almirante Ali Shamkhani, secretário do Supremo Conselho de Segurança Nacional do Irã, liderou a delegação iraniana durante as conversações em Beijing de 6 a 10 de março, de acordo com uma declaração trilateral entre a China, Arábia Saudita e o Irã.

A Arábia Saudita e o Irã mantiveram as conversações para resolver suas diferenças por meio do diálogo e dos meios diplomáticos, para cumprir os propósitos e princípios das Cartas das Nações Unidas e da Organização para a Cooperação Islâmica e para seguir os regulamentos e práticas internacionais, de acordo com a declaração conjunta.

Tanto a Arábia Saudita quanto o Irã estenderam seu apreço e agradecimentos ao Iraque e a Omã por sediar várias rodadas de diálogo entre 2021 e 2022, e aos líderes chineses e ao governo chinês por sediar, apoiar e contribuir para o sucesso das conversações, diz a declaração.

A Arábia Saudita e o Irã concordaram em restaurar as relações diplomáticas e reabrir suas embaixadas e missões dentro de um período não superior a dois meses, e concordaram em manter conversas entre os ministros das Relações Exteriores para organizar a troca de embaixadores e explorar maneiras de fortalecer as relações bilaterais, acrescenta.

Ao parabenizar os dois lados por darem um passo histórico à frente, Wang Yi, diretor do Escritório da Comissão de Relações Exteriores do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh), disse que a China apoia os dois lados em fazer avanços firmes, conforme acordado no acordo, para trabalhar para o futuro brilhante comum com paciência e sabedoria.

"Como um amigo confiável dos dois países, a China continuará a desempenhar um papel construtivo", disse Wang, também membro do Birô Político do Comitê Central do PCCh.

Ele enfatizou que a melhoria dos laços entre a Arábia Saudita e o Irã abriu um caminho que leva à paz e estabilidade regionais no Oriente Médio e estabeleceu um exemplo de resolver divergências e diferenças entre os países por meio do diálogo e da consulta.

Al-Aiban e Shamkhani expressaram sua disposição de continuar os diálogos construtivos, implementar plenamente seu consenso e aumentar a boa vizinhança para salvaguardar conjuntamente a segurança regional.

