Armas com sangue demolem “democracia" dos EUA

Rádio Internacional da China - O congressista do estado norte-americano de Kentucky, Thomas Massie, tuitou recentemente uma foto de família com mensagem de Feliz Natal em que todas as pessoas pegam em uma arma exibindo um largo sorriso. As palavras publicadas junto com a imagem dizem: ”Papai Noel, traga munições, por favor”.

Alguns dias antes um ataque a tiros aconteceu em um campus no estado de Michigan, quando um menino de 15 anos matou quatro estudantes com disparos de uma pistola que o garoto ganhou de presente de Natal dos pais.

Os EUA sempre adotam a “proteção de direitos humanos” como um motivo para divulgar sua democracia ao mundo. O direito à vida de cidadãos norte-americanos, porém, é difícil de ser garantido. Devemos perguntar: a “democracia dos EUA” protege ou infringe os direitos humanos?

Conforme as estatísticas, o país tem a legislação sobre armas de fogo mais frágil do mundo e, ao mesmo tempo, o maior número de pistolas, que chegam a cerca de 393 milhões. A possibilidade de que os estadunidenses se tornem vítimas de ataques a tiro é 25 vezes maior do que pessoas em outros países de alta renda.

Os EUA se autointitulam “farol da democracia” e “guardião dos direitos humanos”. Por que o governo não se mobilizou para tomar medidas diante de todas as vidas inocentes perdidas para disparos de armas e por que o controle de armas é tão difícil no país?

Por um lado, os próprios sistemas políticos e jurídicos têm seus defeitos originais, o que é a razão direta para impedir a aprovação da lei de controle de armas. Além disso, os confrontos entre os Democratas e os Republicanos pioraram a situação.

A política baseada no dinheiro também impede uma solução dessa questão. A Associação Nacional de Rifles (NRA, na sigla em inglês) é a maior organização de proprietários de armas de fogo do país e um grupo com fortes interesses. A NRA, que tem pelo menos cinco milhões de membros e um grande montante de verbas, exerce influências consideráveis nas eleições presidenciais, nos congressistas e até na nomeação de juízes do Supremo Tribunal.

Por isso, mesmo com o crescente apelo dos norte-americanos pelo controle de pistolas, as exigências são sempre negligenciadas. Isso resultou em um fato terrível: vidas são perdidas a tiros, mas os políticos não prestam nenhuma atenção e até agem como apoiantes dessa situação.

Só a questão do controle de armas de fogo já revelou plenamente os defeitos da “democracia dos EUA”. Vale questionar se os políticos norte-americanos têm a coragem de discutir a questão do direito à vida na próxima “Cúpula da Democracia”? De fato, a chamada “Cúpula da Democracia” é um show político criado por Washington.