Arqueólogos descobrem na Rússia artefato medieval em forma de iPhone (FOTOS)

Arqueólogos russos descobriram, durante escavações na cidade de Pskov, localizada na parte ocidental do país, uma 'chumbada' para rede de pesca muito semelhante a um iPhone

Sputnik News - Durante escavações na cidade de Pskov, localizada na parte ocidental do país, arqueólogos russos desenterraram uma chumbada para rede de pesca muito semelhante a um iPhone.

De acordo com informações do centro arqueológico da região de Pskov, o artefato incomum foi descoberto em uma das ruas da cidade onde atualmente estão decorrendo escavações em larga escala.

Os cientistas não avançam com quaisquer teorias de conspiração, salientando que se trata de uma chumbada de pesca do século XVII feita com muito cuidado.

A atual rua de Leon Pozemsky, onde o objeto foi desenterrado, tinha grande relevância para a cidade durante os tempos medievais . Naquela época era uma das vias mais importantes de Pskov, aí começava a estrada para a cidade de Narva, atualmente localizada na Estônia, escreve Rossiyskaya Gazeta.

Lá havia muitas lojas comerciais, a rua era habitada por uma população rica, por coincidência neste local nunca antes foram realizadas escavações em grande escala .

Arqueólogos conseguiram descobrir notáveis peças de cerâmica, edifícios muito bem conservados, além de mais, foi descoberto equipamento de um cassino medieval.

