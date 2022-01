Arrependido, empresário doador do PSL em 2018 troca Bolsonaro por Moro

Wilson Picler vai desta vez apostar suas fichas na campanha do ex-juiz suspeito Sergio Moro edit

247 - Maior doador individual do PSL em 2018, o empresário paranaense Wilson Picler vai desta vez apostar suas fichas na campanha do ex-juiz suspeito Sergio Moro. Na época, o fundador do grupo educacional Uninter e ex-deputado federal doou R$ 800 mil para o PSL paranaense como forma de fortalecer politicamente a legenda que Jair Bolsonaro se apoiou.

Lavajatista, Picler vê a operação como algo "impressionante que aconteceu no Brasil", disse ele ao Estadão. A operação destruiu 4,4 milhões de empregos e custou 3,6% do PIB, afirma estudo da CUT e do Dieese.

Na entrevista, ele se mostrou otimista quanto às chances do ex-juiz parcial, que patina nas pesquisas, com um dígito. "Acho que tem voto para ele e é bastante. Se é o suficiente para ir ao segundo turno eu não sei".

Picler está filiado ao Patriota, mas deve trocar de legenda para disputar uma vaga no Senado pelo Paraná.

