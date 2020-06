Arthur Virgílio Neto testa positivo para coronavírus e é hospitalizado

De acordo com documento divulgado pela prefeitura de Manaus, Arthur Virgílio Neto "se encontra hemodinamicamente estável, sem necessidade de uso de drogas vasoativas" edit

247 - O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, de 74 anos, foi internado nesta segunda-feira (29) em um hospital particular da cidade após testar positivo para o coronavírus. De acordo com documento divulgado pelo Executivo municipal, ele "se encontra hemodinamicamente estável, sem necessidade de uso de drogas vasoativas, mantendo boa saturação de oxigênio em ar ambiente, realizando VNI com boa resposta".

"Lúcido e orientado, recebendo medicações por via oral conforme protocolo institucional", afirma o documento.

Em nota, a prefeitura informou que o diagnóstico foi feito "por meio de tomografia" e que Virgílio "segue em isolamento na unidade com quadro estável, inclusive despachando normalmente".

O prefeito seguirá em observação nas próximas 24 horas.

