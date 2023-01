As recentes medidas de imigração de Biden para Cuba são inconsistentes, diz jurista

Apoie o 247

247 - O advogado cubano-americano José Pertierra considerou incoerentes as recentes medidas anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, sobre a migração irregular, quando ainda vigora a Lei de Ajuste Cubano (1966), destaca o site Cubadebate.

Em declarações à televisão nacional em 6 de janeiro, o jurista explicou que o programa do governo Biden tem o objetivo explícito de desencorajar a migração ilegal de cubanos para os Estados Unidos.

Ele indicou que, de acordo com dados divulgados por Washington no ano fiscal de 2022, mais de 213.000 residentes da maior ilha das Antilhas entraram ilegalmente no país do norte.

Pertierra destacou que os Estados Unidos pretendem, no chamado processo de liberdade condicional, permitir a entrada no país de um número limitado de cubanos, mas ao mesmo tempo expulsar aqueles que não se qualificarem.

No entanto, destacou, trata-se de uma decisão incoerente, já que “os cubanos continuam em uma posição privilegiada em relação a outros migrantes, porque, uma vez que chegue aos Estados Unidos a Lei de Ajuste Cubano permite solicitar a residência permanente após um ano e um dia”.

Nesse sentido, Pertierra considerou que depois dessa notícia é possível que os Estados Unidos “revejam as sanções que aplicou à nação caribenha e a Lei de Ajuste Cubano”.

Ele destacou que a justificativa do programa de imigração se deve ao fato de que a própria segurança nacional dos Estados Unidos indicou que o país exige limitações à entrada de imigrantes indocumentados de Cuba e reconhece como causas de seu aumento a inflação, a pandemia de covid-19 e as sanções aplicadas por Washington contra Havana.

