Assassino confesso de galerista tentou cometer crime cerca de um mês antes

247 - O cubano Alejandro Triana Prevez, suspeito por cometer o assassinato contra o galerista americano Brent Sikkema, esteve no imóvel onde o crime ocorreu, no Jardim Botânico, Zona Sul do Rio, em dezembro, quando a vítima também estava no local.

De acordo com informações do jornal O Globo, na ocasião, ele tentaria, pela primeira vez, matar Sikkema. O galerista, no entanto, estava trancado em seu o quarto, o que impediu que o crime acontecesse. Ele foi morto cerca de um mês depois, em 14 de janeiro. Neste sábado, a juíza Tula Correa de Mello, titular da 3ª Vara Criminal do Rio, decretou as prisões preventivas de Daniel e de Alejandro. Prevez disse em depoimento que o ex-marido da vítima foi o mandante do crime. Brent e Daniel estavam em um processo de divórcio.

