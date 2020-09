Asteroide do tamanho de ônibus escolar passa 'próximo' à Terra

247 - A Nasa, agência espacial dos Estados Unidos, anunciou que um asteroide passa "perto" da Terra. O objeto deve ficar a 22 mil quilômetros (km) de distância do nosso planeta, cerca de quatro vezes a distância entre Uiramutã (RR) e o Chuí (RS), as cidades mais ao norte e mais ao sul do Brasil, respectivamente.

A agência informou que o asteroide tem de 5 a 10 metros de largura, aproximadamente o tamanho de um pequeno ônibus escolar. O nome oficial do objeto é 2020 SW, de acordo com o portal G1.

"Embora não esteja em uma trajetória de impacto com a Terra, se estivesse, a rocha espacial quase certamente se quebraria no alto da atmosfera, tornando-se um meteoro brilhante conhecido como bola de fogo", informou a Nasa.

Segundo Paul Chodas, diretor do Centro de Estudos de Objetos Próximos à Terra (CNEOS, na sigla em inglês) da Nasa, existem vários asteroides "minúsculos" como esse. A estimativa é de que sejam mais de 100 milhões.

"Na verdade, asteroides desse tamanho impactam nossa atmosfera cerca de uma ou duas vezes por ano, em média", explicou Chodas.