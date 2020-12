AstraZeneca comprará Alexion por US$ 39 bilhões para crescer em imunologia

FRANKFURT (Reuters) - A britânica AstraZeneca anunciou a aquisição da farmacêutica norte-americana Alexion Pharmaceuticals por 39 bilhões de dólares, o maior acordo de sua história, para fortalecer sua posição em imunologia e doenças raras.

O acordo foi anunciado na semana em que a AstraZeneca disse estar fazendo mais pesquisas para confirmar se sua vacina contra a Covid-19 poderia ser 90% eficaz, potencialmente atrasando o lançamento, enquanto a vacina da rival Pfizer foi lançada no Reino Unido e aprovada para uso nos Estados Unidos.

A empresa britânica disse neste sábado que os acionistas da Alexion receberiam 60 dólares em dinheiro e cerca de 115 dólares em ações -sejam ações ordinárias da AstraZeneca negociadas no Reino Unido ou American Depositary Shares negociados em dólar.

Com base no preço médio do ADR de referência, 54,14 dólares, o valor total seria de 175 dólares por ação. As ações da Alexion fecharam por volta de 121 dólares cada na sexta-feira.

“É uma tremenda oportunidade para acelerar nosso desenvolvimento em imunologia, entrar em um novo segmento de doenças, um novo segmento de médicos e pacientes que ainda não conseguimos cobrir”, disse o presidente-executivo da AstraZeneca, Pascal Soriot, em uma coletiva de imprensa.

A empresa britânica disse que os conselhos de ambas as empresas aprovaram o acordo, que está sujeito à autorização dos acionistas e reguladores, e deve ser concluído no terceiro trimestre de 2021.

A AstraZeneca já foi vista como uma líder na corrida para desenvolver a vacina da Covid-19, mas ficou atrás da Pfizer e de sua parceira BioNTech, assim como da Moderna, cujas vacinas mostraram eficácia maior nos últimos estágios dos testes clínicos.

