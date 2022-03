Astronauta norte-americano voltará à Terra de “carona” em nave espacial russa

Apoie o 247

247 - O astronauta norte-americano Mark Vande Hei, de 55 anos, que está no espaço há 355 dias, voltará à Terra de "carona" em uma nave espacial russa. Inicialmente, acreditava-se que Mark Vande Hei poderia ser deixado para trás na Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês) em consequência das tensões entre Estados Unidos e Rússia por causa da guerra na Ucrânia.

Mas, de acordo com reportagem da BBC, foi confirmado que ele viajará a bordo de uma cápsula russa para o Cazaquistão. Ele será trazido de volta à Terra junto a dois astronautas russos.

"Posso dizer com certeza que Mark está voltando para casa...", afirmou o Joel Montalbano, gerente do programa da Estação Espacial Internacional da Nasa, agência espacial americana. "Estamos em comunicação com nossos colegas russos. Não há dúvidas sobre isso", complementou.

