Astronautas chineses completam com sucesso a primeira atividade extraveicular para a construção da estação espacial

Rádio Internacional da China - Segundo a Agência Espacial Tripulada da China (CMSA, em inglês), às 14h57 (horário de Pequim) do dia 4 de julho, após aproximadamente sete horas de atividades extraveiculares, os astronautas Liu Boming e Tang Hongbo retornaram ao módulo central Tianhe, marcando a finalização da primeira atividade extraveicular da estação espacial do país com sucesso.

Nesta primeira atividade extraveicular, com a estreita coordenação entre o espaço e a Terra, assim como entre os astronautas dentro e fora da nave espacial, as tarefas foram completadas com sucesso, tais como a instalação de equipamentos e o levantamento da câmera panorâmica, estabelecendo uma base importante para a implementação das atividades extraveiculares subsequentes.

Desde a entrada dos astronautas no módulo central Tianhe, eles realizaram trabalhos relevantes conforme o planejado. Atualmente, os três astronautas estão em boas condições, e realizarão mais uma atividade extraveicular.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.