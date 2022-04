Astronautas chineses da Shenzhou-13 pousam em segurança

Astronautas chineses completaram missão de seis meses e retornaram à Terra em segurança no sábado edit

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - Os três astronautas chineses, a segunda equipe enviada à órbita para a construção da estação espacial, completaram sua missão de seis meses e retornaram à Terra em segurança no sábado (16).

A cápsula de retorno da nave espacial tripulada Shenzhou-13, transportando os astronautas Zhai Zhigang, Wang Yaping e Ye Guangfu, pousou no local de aterrissagem de Dongfeng, na Região Autônoma da Mongólia Interior, no norte do país.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE