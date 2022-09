Astronautas chineses de Shenzhou-14 realizam atividades extraordinárias

As atividades demoraram cerca de cinco horas. A informação foi dada pelo Gabinete do Programa Aeroespacial Tripulado da China edit

Rádio Internacional da China - Às 17h47 do dia 17 de setembro, os astronautas chineses de Shenzhou-14, Cai Xuzhe e Chen Dong, concluíram com sucesso atividades extraordinárias que demoraram cerca de cinco horas. A informação foi dada pelo Gabinete do Programa Aeroespacial Tripulado da China.

Com a ajuda de um pequeno braço mecânico, os dois astronautas realizaram uma série de tarefas extraveiculares, incluindo a instalação de alças de assistência extraveicular e do conjunto de bombas de expansão dos circuitos de carga. Eles também verificaram a possibilidade de um eventual resgate extraveicular.

A astronauta Liu Yang estava dentro do módulo central para apoiar seus companheiros na missão.

