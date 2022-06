Astronautas chineses recebem medalhas de mérito aeroespacial

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - Três astronautas chineses que concluíram a mais recente missão aeroespacial tripulada, Zhai Zhigang, Wang Yaping e Ye Guangfu, foram premiados com as medalhas de mérito aeroespacial pelo Comitê Central do Partido Comunista da China (CCPCCh), o Conselho de Estado e a Comissão Militar Central.

A nave espacial tripulada Shenzhou-13 foi lançada pem 21 de junho de 2021, portanto, há um ano. Durante os seis meses da missão, os três astronautas concluíram uma série de experimentos científicos e missões, incluindo dois passeios espaciais e duas aulas públicas. A nave voltou à Terra em 16 de abril de 2022.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Trata-se da última missão decisiva no período para testar as tecnologias cruciais da estação espacial chinesa. Os astronautas bateram recorde chinês de voar no espaço, adquiriram avanços significativos nas tecnologias chave e lançaram um alicerce firme para os próximos trabalhos de construção e funcionamento da estação espacial da China.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE