Astronautas da Shenzhou-12 saem com sucesso da espaçonave

247 - O astronauta chinês Nie Haisheng abriu, às 8h38 de 20 de agosto de 2021, horário de Pequim, a porta de saída do módulo central Tianhe. Até as 10h12, Nie Haisheng e seu colega Liu Boming, vestidos com um traje espacial da nova geração de fabricação nacional, saíram do módulo, informa a Rádio Internacional da China.

Posteriormente, com o apoio de um braço robótico, os dois trabalharam em conjunto na instalação de equipamentos fora da estação espacial, com a colaboração de seu colega Tang Hongbo que ficou dentro da cabine.

Esta é a segunda caminhada espacial que acontece em dois meses.

Foi transmitida pela televisão pública, como parte do programa espacial da China. Até agora, o gigante asiático colocou em órbita sondas na Lua e em Marte.

