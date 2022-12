Astronautas da Shenzhou-15 entram na estação espacial da China

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - De acordo com a Agência Espacial Tripulada da China, às 7h33min desta quarta-feira (30), horário de Pequim, a tripulação da Shenzhou-14 abriu as portas da estação espacial para receber os três recém-chegados astronautas da Shenzhou-15. O momento em que as duas tripulações se encontraram no espaço foi registrado em foto e será lembrado na história.

Mais tarde, os astronautas farão sua primeira rotação em órbita. Eles ficarão juntos na estação espacial por cerca de cinco dias para concluir as tarefas programadas.

