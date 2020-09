Atingidas pelo fogo no Pantanal, onças-pintadas recebem tratamento com células-tronco

Autoridades do município de Corumbá (MT) criaram um hospital específico para tratar onças-pintadas queimadas pelo fogo. Os animais foram submetidos a tratamento com células-tronco edit

247 - Autoridades do município de Corumbá, Mato Grosso, criaram um hospital específico para tratar onças-pintadas queimadas pelo fogo. Os animais foram submetidos a tratamento com células-tronco, de acordo com o jornal O Globo. A região tem a maior densidade de onças-pintadas do mundo.

Em Mato Grosso, as queimadas já devastaram 1,7 milhão de hectares este ano, área cinco vezes maior do que o território de Cuiabá, a capital do estado, e 11 vezes maior do que a cidade de São Paulo.

As chamas ameaçam a biodiversidade local que inclui animais como antas, onças e capivaras.