Atividades do Dia da Língua Chinesa da ONU de 2023 começam nesta quarta-feira, 1º de março

As atividades terão foco no 10º aniversário da proposta da iniciativa Cinturão e Rota edit

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - O Dia da Língua Chinesa da ONU de 2023 e o 3º Festival de Vídeo da Língua Chinesa do Grupo da Mídia da China foram iniciados nesta quarta-feira (1).

Os eventos são co-organizados pelo Grupo de Mídia da China (CMG, na sigla em inglês), pela delegação permanente da China no Escritório da ONU em Genebra e em outras organizações internacionais na Suíça e pelo Escritório da ONU em Genebra.

As atividades se focarão no 10º aniversário da proposta da iniciativa Cinturão e Rota. Tendo como tema “traçar em conjunto a nova Rota da Seda”, o CMG produzirá um programa especial para o Dia da Língua Chinesa da ONU de 2023 e receberá produções de vídeo de pessoas de todas as nacionalidades amigáveis à China, com a finalidade de fomentar o intercâmbio cultural entre os países ao longo do Cinturão e Rota e transmitir esperança para a prosperidade comum.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.