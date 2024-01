Ativistas contra mudança climática atiram sopa em Mona Lisa no Louvre, em Paris (vídeo)

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

Reuters - Duas ativistas contra a mudança climática jogaram sopa no vidro de proteção da mundialmente famosa pintura "Mona Lisa" no museu do Louvre, em Paris, neste domingo.

Imagens de vídeo mostraram duas mulheres atirando sopa na obra-prima de Leonardo da Vinci, sob gritos dos espectadores.

continua após o anúncio

"O que é mais importante? A arte ou o direito de ter um sistema alimentar saudável e sustentável?", gritaram as ativistas, falando em francês.

Eles passaram por baixo de uma barreira de segurança para chegar o mais perto possível da pintura e depois foram levados pelos seguranças do Louvre.

continua após o anúncio

Os ativistas representavam a organização francesa "Riposte Alimentaire" (Resposta Alimentar), que emitiu uma declaração dizendo que o protesto buscava destacar a necessidade de proteger o meio ambiente e as fontes de alimento.

Nos últimos anos, muitos ativistas têm se voltado para a arte na tentativa de aumentar a conscientização sobre as mudanças climáticas.

continua após o anúncio

O vidro em frente à "Mona Lisa" foi coberto de creme em um protesto em maio de 2022.

Outras tentativas incluíram jogar sopa nos "Girassóis" de Vincent Van Gogh na National Gallery de Londres em outubro de 2022 e, no mês seguinte, ativistas se colaram às pinturas de Goya no museu do Prado em Madri.

continua após o anúncio

➡️ Ativistas jogam sopa em Mona Lisa, no Museu do Louvre



Em francês, as ativistas gritaram: “O que é mais importante? A arte ou o direito a um sistema alimentar saudável e sustentável?”



Leia: https://t.co/EzyonyM6Je pic.twitter.com/O5Nttqol6V — Metrópoles (@Metropoles) January 28, 2024

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: