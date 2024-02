Ato pró-Bolsonaro tem mais menções negativas que positivas nas redes sociais

Apoie o 247

247 - Um levantamento da plataforma de monitoramento digital Torabit revelou que as menções negativas ao ato convocado por Jair Bolsonaro (PL) neste domingo (25), na Avenida Paulista, para se defender das investigações da Polícia Federal (PF) sobre seu envolvimento no planejamento de um golpe de Estado, superaram as positivas durante o período analisado.

Segundo o jornal O Estado de S. Paulo, o levantamento aponta que entre a zero hora do sábado (24) e as 10h30 deste dia 25, foram registradas 47.579 menções aos atos nas plataformas Facebook, Twitter (agora X) e Instagram, além de sites e blogs. De acordo com a Torabit, 46,2% das menções foram negativas, com usuários expressando críticas a Bolsonaro e, em alguns casos, prevendo sua prisão durante o evento.

Por outro lado, 27,5% das mensagens foram positivas, refletindo a expectativa de apoiadores do ex-mandatário em relação ao tamanho do ato. As menções neutras representaram 26,2%, consistindo principalmente em notícias sem juízo de valor.

A análise apontou, ainda, que 70,3% das menções citaram Jair Bolsonaro, enquanto 29,7% mencionaram Lula. Os perfis com maior repercussão sobre o evento foram os do próprio Jair Bolsonaro, especialmente no Instagram e Facebook, além do perfil do senador Flávio Bolsonaro no Facebook.

A Torabit também destacou um aumento no interesse pelo assunto nas últimas 24 horas, com os internautas buscando não apenas informações sobre a manifestação, mas também sobre um possível pronunciamento do ex-mandatário durante o evento.

